PSV'er Locadia gaat in op emotionele betekenis van zijn lied

Eerder dit jaar bracht Jurgen Locadia al twee tracks uit, inmiddels heeft hij ook een derde gereleased. Zijn housenummer Can’t Let Go werd geschreven door Andrew Tejada en wordt opgedragen aan zijn overleden oma.



"Toen ik de muziek af had en terug luisterde kreeg ik er een emotioneel gevoel van en dacht ik: dit moet over mijn oma gaan. Toen heb ik Andrew gevraagd er een tekst over te schrijven", vertelt Locadia in het Eindhovens Dagblad.



"Ze heeft grotendeels opgevoed. Mijn moeder was alleenstaand en moest veel werken om vier kinderen groot te kunnen brengen", doelt de aanvaller op het feit dat zijn vader het gezin al verliet toen Jurgen twee jaar jong was. "Dus was ik veel bij mijn oma. Van haar kreeg ik dus de corrigerende klappen. Ze was best streng."



"Ze leerde me wat goed was en wat slecht. Ze lette vooral op dat ik naar school ging. Ik had nogal wat foute vrienden die heel veel spijbelden en verkeerde dingen deden. Drugs gebruiken enzo. Ik groeide op in Emmen. Mensen denken vaak dat dat een boerendorp is, maar er zijn echt heftige wijken bij. Drugs waren daar heel normaal. Mijn oma waarschuwde daar altijd voor", aldus Locadia tot slot.



