'Dit is de prijs die Ajax voor Sánchez wil hebben'

Het lijkt inmiddels een kwestie van tijd voordat Davinson Sánchez verhuist naar Tottenham Hotspur. De Ajacied zat tegen Heracles Almelo (2-1 verlies Ajax) niet bij de selectie en zou intern al aangegeven hebben te willen vertrekken. Nu is ook de vraagprijs voor Sánchez bekend.



Ajax hoeft na de verkoop van Davy Klaassen namelijk niet meer te verkopen en laat de Colombiaan alleen voor de hoofdprijs gaan. Volgens de Engelse krant Evening Standard willen de Amsterdammers 40 miljoen pond, zo'n 44 miljoen euro, vangen voor hun verdediger.



Het is nog maar de vraag of Tottenham bereid is met een dergelijk bedrag over de brug te komen. De mandekker zou bij een dergelijk bedrag meteen de recordaankoop van de Londenaren worden. Eerder klopte de club aan bij Estudiantes voor de negentienjarige Juan Foyth, maar die bleek ironisch genoeg te duur.