Ajax kan tegen Rosenborg niet beschikken over aanwinst

Het Ajax-debuut van Luis Manuel Orejuela laat nog even op zich wachten. De Amsterdammers hebben de benodigde papieren nog niet rond.



De Colombiaanse verdediger ontbreekt sowieso in het Europa League-duel met Rosenborg BK van komende donderdag. Orejuela is nog in afwachting van de noodzakelijke werkvergunning. Het is nog onduidelijk wanneer deze formaliteiten zijn afgerond.



Overigens zijn er voor het Europese duel met de Noren meer obstakels. Immers: Ajax heeft de nieuwkomer nog niet ingeschreven bij de UEFA voor de Europa League. Bovendien trainde de verdediger logischerwijs nog niet mee met zijn nieuwe club, zo heeft Ajax bevestigd via de offici├źle kanalen.