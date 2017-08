'AZ gaat de markt op: eerste akkoord lonkt'

De AZ-leiding heeft besloten om de lange afwezigheid van Calvin Stengs intern op te vangen. Wel kijkt de Alkmaarse club nog rond op de markt, met Fredrik Midtsjö als belangrijkste doelwit.



De Noorse middenvelder speelt nu nog voor Rosenborg BK, dat in de play-offronde van de Europa League op Ajax stuit. Zelf heeft Midtsjö kenbaar gemaakt graag naar de Eredivisie te willen verhuizen en men hoopt deze week een akkoord te bereiken. Dat meldt Voetbal International.



Directeur voetbalzaken Max Huiberts hoopt ook nog een rechtsback naar AZ te halen. "We hebben met Jonas Svensson een half jaar geleden een prima back gehaald. Maar door de blessure van Levi Opdam hebben we op die plek nu weinig achter de hand. Voor die positie kijken we nog rond."