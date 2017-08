Kali maanden uit de roulatie na harde charge

FC Utrecht kan voorlopig geen beroep doen op Anouar Kali. De middenvelder is een aantal maanden uitgeschakeld door een in Den Haag opgelopen blessure.



Kali moest in het uitduel met ADO Den Haag (0-3) al in de eerste helft naar de kant na een harde overtreding van Danny Bakker. De dader ontsnapt aan een schorsing, maar het slachtoffer ligt er nu dus maanden uit door een achillespeesblessure. Dat meldt FC Utrecht op de clubwebsite.



Volgens de Domstedelingen is zijn achillespees ingescheurd. "De scheur zit precies op de spier/pees-overgang en de prognose is dat Kali minimaal twee maanden is uitgeschakeld." Een domper voor de middenvelder, die terug werd gehaald na het vertrek van Wout Brama.



Eerder raakte Simon Makienok al zwaar geblesseerd aan de knie.