Enoh: De Boer moet zijn strategie aanpassen

Frank de Boer is sinds kort trainer bij Crystal Palace, maar het vergaat hem nog niet zo best in de Premier League: hij verloor zijn eerste wedstrijd thuis met maar liefst drie tegen nu van Huddersfield. Middenvelder Eyong Enoh heeft goedbedoeld advies voor de Nederlander.



De controleur zegt in gesprek met Sky Sports: "Voor mij was het een grote omschakeling om van Ajax naar Fulham te gaan. Voor De Boer zal het niet anders zijn. Ik heb hem gevolgd toen hij naar Internazionale ging en daar hebben ze ook een heel andere speelstijl. Hij is er niet lang gebleven, maar ik denk dat hij heeft begrepen dat zijn eigen filosofie alleen werkt als het is aangepast aan de filosofie van de competitie."



De Boer wil zijn filosofie het liefste implementeren bij Palace. "De Premier League staat op zichzelf. Natuurlijk volgt elke manager zijn eigen filosofie, dat onderscheidt je ook van de rest. Maar je moet ook kleine aanpassingen doen en honderd procent begrijpen wat er gaande is in de competitie, omdat je anders geschokt raakt. Als hij de spelers krijgt waarmee hij écht wil werken, gaat Frank de Boer het goed doen."