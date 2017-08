Cocu verrast door talent bij selectie te halen

PSV heeft sinds kort de beschikking over een nieuw Braziliaans talent in de persoon van de achttienjarige Mauro Júnior. De piepjonge aanvaller maakt flinke sprongen, want aanvankelijk zou hij het bij de beloften moeten proberen, maar oefenmeester Phillip Cocu heeft hem nu bij de selectie van het eerste gehaald.



Het Eindhovens Dagblad schrijft: "Mauro Junior, de 18-jarige Braziliaanse aanvaller van Jong PSV, trainde dinsdagmorgen al mee met de A-selectie van PSV. De jonge Zuid-Amerikaan maakte indruk in de voorbereiding bij Jong PSV. Afgelopen zaterdag gaf hij al aan zich vertrouwd te voelen in Eindhoven, omdat hij de afgelopen jaren meerdere stages heeft afgewerkt en bij dezelfde gastfamilie verblijft."



De krant gaat verder: "Mauro gaat volgende week maandag in principe zijn debuut in het betaald voetbal maken, bij Jong PSV-De Graafschap. In theorie kan Cocu hem ook nog meenemen naar NAC-PSV, zondagmiddag om 16.45 uur."