'Mogelijk opvallende transfer Van der Wiel naar Eredivisie'

Verdediger Gregory van der Wiel deed het in het afgelopen seizoen niet goed bij Fenerbahçe en eigenlijk is dat nog wel een understatement. De Turken lijken de Nederlandse back kwijt te willen, maar betalen hem een vorstelijk salaris. Mogelijk biedt een verhuurperiode uitkomst ... en FC Twente zou interesse hebben.



De Turkse krant Fanatik schrijft dat Van der Wiel een aantal opties heeft. Zo zou de Premier League-club Crystal Palace van coach Frank de Boer geïnteresseerd zijn en heeft ook het Sporting Portugal van Oranje-spits Bas Dost belangstelling. Twente is echter eveneens in de race, aldus het medium, en zou in Van der Wiel de vervanger van Hidde ter Avest zien.



De vleugelverdediger van de Tukkers staat namelijk in de belangstelling van diverse ploegen en onlangs wees Twente naar verluidt al een bod van ongeveer 1 miljoen euro af voor Ter Avest. Het zou echter zomaar eens zo kunnen zijn dat hij alsnog gaat vertrekken, en dan heet zijn opvolger mogelijk Gregory van der Wiel.