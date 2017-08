Bij PSV weggestuurde eSporter naar FC Twente

ESporter Tony Kok ging aan de slag bij PSV, maar werd al snel weggestuurd uit Eindhoven door wat 'onhandige' uitlatingen op zijn Twitter-account. De gamer raakt echter niet werkloos, want hij is nu opgepikt door een andere Eredivisie-club, namelijk FC Twente.



Naast Kok en Jaimy van den Boogaard worden ook Emre Benli en Laura van Eijk in huist gehaald door de Tukkers. Hoofd marketing Tom Schreurs zegt via de officiële kanalen: "Alles zit erin: talent, kwaliteit, ervaring, karakter. Emre is een talent en heeft vorig jaar ons FIFA selectietoernooi gewonnen, Jaimy heeft een seizoen E-divisie ervaring, Laura is de eerste vrouwelijke eSporter van Nederland en Tony is als topspeler onze aanvoerde."



Schreurs vertelt over de ophef rond Kok: "Dat was jaren geleden en daar hebben we met Tony over gesproken. Hij heeft een bewezen staat van dienst, is 'transfervrij' en krijgt een (nieuwe) kans. Bij FC Twente weten we als geen ander hoe dat is. In die zin zijn er tal van parallellen te trekken tussen eSports en het 'echte' voetbal."