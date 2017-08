Sánchez verschijnt 'gewoon' op trainingsveld Ajax

Centrumverdediger Davinson Sánchez van Ajax wil naar Tottenham Hotspur vertrekken en hoogstwaarschijnlijk gaat die transfer wel door, omdat de Londenaren liefst 40 miljoen euro voor hem overhebben. In het afgelopen weekend was de Colombiaan niet van de partij tegen Heracles Almelo, maar op dinsdagmorgen is hij op De Toekomst verschenen.



Het blad Voetbal International meldt dat Sánchez 'gewoon' meetrainde met de selectie van Ajax, waardoor hij eventueel zou kunnen starten in de Europa League-wedstrijd tegen Rosenborg BK. Ajax is nog altijd in onderhandeling met Tottenham Hotspur over een transfer, maar vraagt naar verluidt wat meer dan 40 miljoen euro.





En daar heeft hij gehoor aan gegeven: #Sanchez aanwezig op trainingscomplex De Toekomst vanmorgen #Ajax — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) August 15, 2017