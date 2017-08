'Ajacied aangeboden bij Primera División-club'

Ajax heeft de Deense spits Kasper Dolberg nog in de gelederen, hoewel het supertalent begeerd wordt door vrijwel heel Europa. Daarnaast hebben de Amsterdammers Klaas-Jan Huntelaar naar de Johan Cruijff ArenA gehaald en dat betekent slecht nieuws voor Mateo Cassierra, die toch uit beeld verdwijnt.



Het Spaanse medium AS schrijft dat de zaakwaarnemer van de Colombiaan, José Lorenzo genaamd. de boer op is gegaan met zijn cliënt. De spelersmakelaar zou Cassierra allereerst aangeboden hebben bij de Primera División-club Málaga en naar verluidt heeft dat tot een positief antwoord geleid. De krant omschrijft Cassierra als een 'echte diamant'.



Volgens de berichtgeving is de jonge spits voor niet al te veel geld op te pikken bij Ajax. Dat zou opvallend zijn, omdat de Amsterdammers weel aardig wat poen op tafel legden om aan de slag te mogen gaan met het talent. In een eerder stadium werd Cassierra gelinkt aan een verhuurperiode bij promovendus NAC Breda, maar al snel bleek de landgenoot van Davinson Sánchez wat te duur voor de geïnteresseerde ploeg.