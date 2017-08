'Nieuwe club in de race om handtekening Larsson'

Het lijkt toch wel zeker te zijn dat de Zweedse buitenspeler Sam Larsson deze transferperiode nog weggaat bij sc Heerenveen. De voetballer zelf wil in ieder geval graag vertrekken uit het Abe Lenstra Stadion en doet er alles aan om dat te bewerkstelligen. Misschien ligt zijn toekomst wel bij VfL Wolfsburg.



Het medium Wolfsburger Nachrichten meldt dat de Nederlandse oefenmeester van de rijke Duitse club, Andries Jonker, Larsson graag bij zijn selectie wil voegen. De Bundesliga-ploeg heeft echter wel ook nog een andere optie, te weten Malcom Filipe Silva de Oliveira, die nu nog actief is in het Franse Bordeaux.



Eerder werd Celta de Vigo vooral in verband gebracht met Larsson, maar de Spanjaarden wensten 7 miljoen euro te betalen voor de flankspeler, waar we weten dat Heerenveen 8 miljoen euro verlangt. Vooralsnog zit er geen schot in die zaak, maar desondanks mag Larsson nog uitkijken naar een vertrek. De international van het Zweedse nationale team behoorde niet tot de selectie van Heerenveen voor het Eredivisie-duel met FC Groningen.