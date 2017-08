'Transferrevolutie op komst in Premier League'

Het is veel voetbalclubs, -trainers en -fans een doorn in het oog: in augustus gaan alle Europese competities van start, maar er mag nog wel gehandeld worden op de transfermarkt. Velen noemen dat 'competitievervalsing' en de FA gaat er mogelijk wat aan veranderen. Dat is in ieder geval wat het medium The Telegraph schrijft.



Voetbal International stelt: "Volgens de krant zijn de plannen in een vergevorderd stadium. De verwachting is dat over een maand de nieuwe afspraken worden goedgekeurd, als in september de twintig clubs uit de Premier League bij elkaar komen. Een ruime meerderheid tekent zich af voor de aanpassing van de transferdeadline. Als het groene licht daadwerkelijk komt, dan kunnen clubs in de Premier League alleen nog zaken doen op de transfermarkt tot de start van het nieuwe seizoen. Uitzondering zal zijn de verkoop van spelers aan het buitenland, waar de markt nog wel open is."



Het blad gaat verder: "De problemen werden zaterdag onder woorden gebracht door Swansea City-manager Paul Clement na het duel met Southampton (0-0). The Swans moesten het doen zonder Gylfi Sigurdsson, die met zijn hoofd bij een transfer naar Everton is. Bij The Saints ontbrak Virgil van Dijk officieel door een virus, maar bij de Oranje-international speelt de wens over te stappen nadrukkelijk."