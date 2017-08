'Club meldt zich bij Tottenham voor Janssen'

Goalgetter Vincent Janssen deed het ongelooflijk goed in het AFAS Stadion bij AZ en vertrok voor 22 miljoen euro naar het Engelse Tottenham Hotspur. Op White Hart Lane wist hij echter totaal niet te imponeren en vermoedelijk gaat hij deze transferperiode nog naar een andere club.



Het medium Sky Sports, dat doorgaans betrouwbaar is te noemen, weet te melden dat er een belletje binnengekomen is voor Janssen bij directeur Daniel Levy. Stoke City zou zich gemeld hebben bij de Spurs voor de Oranje-international, die nog wel het vertrouwen van bondscoach Dick Advocaat heeft. Het is onbekend of Stoke de Nederlander wil kopen of huren van de Londenaren ...



Stoke gaat hoogstwaarschijnlijk aan de slag met buitenspeler Jesé Rodriguez van het Franse Paris Saint-Germain, die een jaartje gehuurd wordt. In het aankomende seizoen moet de Spanjaarden voorzetten afleveren aan Janssen, die de bal vervolgens moet binnenwerken: dat is in ieder geval wel het plannetje van de Premier League-club. Mocht het overigens om een koop gaan, dan willen de Spurs vermoedelijk het aankoopbedrag van Janssen terugverdienen.