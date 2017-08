'Milan bepaalt transferwaarde target Dolberg'

Centrumverdediger Davinson Sánchez van Ajax is vermoedelijk wel op weg naar Tottenham Hotspur. De Amsterdammers verdienen genoeg aan de Colombiaan, maar zullen na zijn verkoop de poorten toch grotendeels dicht willen houden. Of dat gaat lukken is echter maar de vraag, want AC Milan heeft interesse in Kasper Dolberg.



De Rossoneri hadden eerder belangstelling voor sterren als Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund en Zlatan Ibrahimovic, maar komen allereerst uit bij Nikola Kalinić van Fiorentina, zo schrijft het medium Goal Italia. Vergeleken bij Aubameyang is de Kroaat een behoorlijk goedkope aankoop, waardoor er nog ruimte is in het transferbudget voor wat meer uitgaven. Daarmee zou Milan naar Amsterdam afreizen.



Het medium schrijft echter dat Milan de transferwaarde van Dolberg op ongeveer 20 miljoen euro schat en dat is wel een heel erg laag bedrag, zeker in het huidige klimaat. Mogelijk willen de Italianen wel wat meer betalen, maar het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat directeur spelerszaken Marc Overmars de hoorn gelijk op de haak gooit bij het horen van een dergelijk openingsbod.