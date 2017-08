Klopp: zijn situatie is absoluut niet te cool

Het zou zeker zo kunnen zijn dat het Engelse Liverpool nog te maken krijgt met een aantal mutaties. Zo wil de Braziliaanse spelmaker Philippe Coutinho naar FC Barcelona vertrekken en is middenvelder Emre Can in gesprek met Juventus. Trainer Jürgen Klopp is er niet zo blij mee ...



Aan de Engelse media vertelt de trainer dat Liverpool Can graag een nieuw contract wil voorschotelen. Vooralsnog verlopen de gesprekken echter zéér moeizaam. "Op dit moment is er geen handtekening gezet. Dat is de situatie. We zijn nog altijd in gesprek. Of ik denk dat het te cool is dat we dit tot dusver niet hebben geregeld? Nee, deze situatie is niet te cool, als ik eerlijk ben. Maar alles is oké op dit moment. Het is zoals het is."



Klopp gaat verder: "Emre zit niet met zijn gedachten elders. Het is een belangrijk contract voor hem op zijn leeftijd. Ik weet honderd procent zeker dat we in deze situatie niet tot verkoop overgaan. Hij speelt hier de rest van het seizoen, dat is zeker. De rest moeten we afwachten."