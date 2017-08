'FC Barcelona geeft 200 miljoen euro uit'

FC Barcelona raakte zijn sterspeler Neymar kwijt voor 222 miljoen euro aan het Franse Paris Saint-Germain. In de eerste Super Cup-wedstrijd misten de Catalanen de Braziliaan gelijk al, Gerard Deulofeu kon hem niet vervangen. Het dagblad Sport weet dat de Catalanen binnenkort echter op de proppen komen met twee deals.



Er zou namelijk schot zitten in de onderhandelingen over Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund en Philippe Coutinho van Liverpool. Beide deze spelers willen ongelooflijk graag naar het Camp Nou vertrekken, waardoor de Fransman bijvoorbeeld aan het muiten sloeg en Coutinho een transferverzoek indiende bij de beleidsbepalers van de Reds. Dat zou nu zijn vruchten hebben afgeworpen.



Het bovengenoemde medium schrijft namelijk dat Barça deze spelers binnenkort verwacht te presenteren aan het grote publiek. In totaal zouden de Catalanen een uitgave doen van 200 miljoen euro: 100 miljoen euro voor Coutinho, 100 miljoen euro voor Dembélé. Daarnaast krijgen de Duitsers en de Engelsen interessante bonusregelingen in het vooruitzicht gesteld, maar daarover kunnen we nog niets vertellen.