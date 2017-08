Mulder stelt landgenoot voor: "Toch een draadje los"

Richairo Zivkovic is sinds de start van het seizoen te bewonderen bij KV Oostende in België. Jan Mulder is duidelijk niet zo gecharmeerd van de Nederlandse aanvaller.



"Dat is een geval apart", luidt het oordeel van de analist in het Belgische medium Het Laatste Nieuws. "Hij stond aangeschreven als een heel groot talent. Ik snap wel dat je hem als scout wilt nemen als je hem één keer ziet spelen."



Maar Mulder is dus minder enthousiast over de oud-speler van FC Groningen, Ajax, Willem II, FC Utrecht. "Er zit toch een draadje los. Hij voldoet nooit aan de verwachtingen. Hij speelt nooit naar zijn grote talent. Hij is moeilijk, ook voor zichzelf heb ik zo het gevoel."