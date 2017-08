Utrecht-spits geniet: "Was vroeger ook Chelsea-fan"

FC Utrecht-aanvaller Cyriel Dessers kijkt uit naar de Europa League-duels met Zenit Sint-Petersburg. Na zijn twee doelpunten tegen ADO Den Haag (0-3) is het zelfvertrouwen duidelijk aanwezig.



"Het is wel ongelofelijk om tegen Ivanovic te spelen, zeker omdat ik vroeger ook Chelsea-fan was", reageert de Belgische spits tegenover FC Afkicken. "Ik weet niet of ik liever een makkelijk tegenstander had gehad. Hoeveel keer speel je nou tegen een ploeg van dat kaliber? Misschien kunnen we een keertje gaan verrassen."



Na zijn 'droomdebuut' in Den Haag zit Dessers lekker in zijn veld. Knap, aangezien hij uit de Jupiler League komt. "Het verschil is groot. Het is allemaal een niveautje hoger: zowel op de trainingen als in de wedstrijden. Maar je bent ook omringt met betere spelers."