Maarten Wijffels heeft Ajax-trainer Marcel Keizer geadviseerd om te leren van de Champions League-uitschakeling tegen OGC Nice. In zijn ogen moet de ploeg tegen Rosenborg BK minder risico lopen als dat niet nodig is.



"Je mag aannemen dat Ajax heeft gezien hoe het niet moet. Ik denk dat ze daar snel lering uit trekken", vertelt de AD-journalist in Natafelen. "Ik kan mij niet voorstellen dat de situatie van Nice zich voordoet. Dat je geplaatst bent en twintig minuten moet overleven. Ik denk dat ze het dan gaan oplossen."



Henk Hoijtink van Trouw plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid. "Je kunt je afvragen of Ajax de mogelijkheden heeft om anders te gaan spelen. Cocu doet dit weekend verdedigende wissels. Verstandig, want het liep niet zo geweldig. Het was om het dicht te gooien en vast te zetten. Ik denk dat Keizer dat niet eens kan doen."



Kenneth Perez is hoopvol voor het tweeluik met de Noren. "Als Ajax het niveau kan halen wat ze met name in de thuiswedstrijden haalde in de Europa League met een hoog baltempo en veel beweging, dan zal het te doen moeten zijn."