Chelsea legt Costa hoge boete én voorwaarden op

De leiding van Chelsea lijkt helemaal klaar met Diego Costa. Na een keihard interview in The Daily Mail heeft de kampioen van Engeland duidelijke maatregelen genomen.



De Spaanse Braziliaan heeft een weeksalaris van 165.000 euro, maar moet nu een boete van 330.000 euro betalen. Dat is niet de enige sanctie. Chelsea heeft ook besloten om de 28-jarige Costa te confronteren met een viertal harde afspraken.



Allereerst moet Costa terugkeren bij Chelsea, waar hij als eis nummer twee weer moet gaan meetrainen. Daarnaast moet de spits wedstrijdfit worden én weer beschikbaar zijn voor de hoofdmacht van de Londenaren. Dat is naar buiten gebracht door gerenommeerde media in Engeland.



Costa haalde in een interview hard uit naar met name manager Antonio Conte.