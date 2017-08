Vertrouwen in PSV: "Zie bepaalde individuele klasse"

PSV heeft gemengde gevoelens losgemaakt met de 3-2 overwinning op AZ. Enerzijds was er tevredenheid vanwege het bij vlagen sprankelende voetbal, anderzijds was er scepsis omwille van de defensieve zwakte. Youri Mulder kiest de positieve inslag.



"Ik zie bepaalde individuele klasse", vertelt de analist in het Ziggo Sport-programma Rondo. "Die Lozano bijvoorbeeld. Het feit dat Van Ginkel er vanaf het begin bij is. Dat is een heel belangrijke speler voor PSV. Ik heb daar juist een goed gevoel over."



Mulder kijkt ook naar Jürgen Locadia, de nieuwe aanvalsleider. "Er is nu soort van duidelijkheid. Cocu heeft maatregelen genomen met Pröpper (al vertrokken, red.) en De Jong door ze op de bank te zetten." Ronald Waterreus vult aan: "Ik denk dat Locadia de beste spits is die PSV heeft. Zeker als hij in vorm is en wekelijks gaat spelen. Hij heeft al die tijd op links moeten spelen."