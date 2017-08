'Gijp' haakt in op Van Persie: "Welke gek doet dat dan?"

Landskampioen Feyenoord is het Eredivisie-seizoen zondag begonnen met een 2-1 overwinning op FC Twente. Een zeer moeizaam resultaat, zo vindt ook René van der Gijp.



"Er ontbrak echt veel creativiteit op het middenveld. Spelers deden hun werk niet goed", zo laat de analist maandagavond weten in het praatprogramma Voetbal Inside. "Toornstra is een leuke voetballer, maar haalde z'n niveau niet. Datzelfde gold ook voor El Ahmadi en Vilhena."



Van der Gijp haalde ook een mening uit Studio Voetbal naar voren inzake Feyenoord-doelwit Robin van Persie. Niet iedereen blijkt zijn mogelijke rentree toe te juichen. "Ik begrijp niet dat ze Van Persie vergelijken met Kuyt. Welke gek doet dat dan? Dat zijn twee totaal andere type spelers."