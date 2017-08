"Heel goed als de nieuwe rvc van de KNVB dat gaat eisen"

Onder leiding van Jan Smit is de kans misschien klein, maar volgens de wijze heren van Voetbal Inside moet de nieuwe raad van commissarissen van de KNVB hard ingrijpen. Een Eredivisie mét kunstgras kunnen in diens ogen niet meer.



"De kranten stonden de afgelopen dagen weer vol met klachten over kunstgras", stelt Johan Derksen. "En er is niemand die zegt dat het heerlijk of veilig voetbalt of dat de bal beter rolt. Een trainer van een kunstgrasveldclub die praat maar een eind weg, want die kan het niet tegenspreken. Het zou daarom heel goed zijn dat de nieuwe rvc van de KNVB gaat eisen dat als je Eredivisie speelt dat je dan op gewoon gras speelt."



Valentijn Driessen wijst naar Davinson Sánchez, die onder meer vanwege kunstgras ontbrak bij Ajax. "Het is een uitstekende reden. De eerste blessure is alweer gevallen. Vorig jaar waren er zeven zware knieblessures." Derksen: "Ik begrijp wel dat zo’n zaakwaarnemer zou kunnen zeggen dat hij op kunstgras niet mee doet. Die jongen is vorig seizoen op kunstgras geblesseerd geraakt."