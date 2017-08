Ayoub hoopt confrontatie met Zenit te halen

Yassin Ayoub hoopt komende woensdag de play-offwedstrijd tegen het Russische Zenit Sint-Petersburg in de Europa League te halen. De middenvelder van FC Utrecht werkt hard aan zijn herstel, weet De Telegraaf.



Ayoub was net weer fit, maar liep in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag opnieuw een blessure op. De Marokkaan werd het slachtoffer van een harde actie van Danny Bakker. Laatstgenoemde ontsnapte aan rood en kan ook niet meer beoordeeld worden op basis van videobeelden.



De middenvelder werkt nu op het trainingsveld met de fysiotherapeut van de Domstedelingen met het oog op Zenit-thuis. Overigens maakt Bakker tijdens het duel tussen ADO en Utrecht nog een tweede slachtoffer. Ook Anouar Kali viel al in de eerste helft geblesseerd uit.