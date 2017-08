Heracles-icoon naar Zeist: "Zo zijn ze bij mij uitgekomen"

Jan Smit leek na zijn vertrek als voorzitter Heracles Almelo klaar met de voetballerij. Op 71-jarige leeftijd geen gek besluit, maar nu staat hij dan toch klaar om voorzitter te worden van de raad van commissarissen van de KNVB.



"Nee, ik heb niet gesolliciteerd", reageert Smit tegenover het Algemeen Dagblad. "Ze zochten een ondernemer met royale ervaring als sportbestuurder. Zo zijn ze bij mij uitgekomen. Ik vind het eervol hiervoor gevraagd te worden. Het is toch zo ongeveer de hoogste baan die er is in het Nederlandse voetbal."



Smit zal nauw samenwerken met Feyenoord-directeur Eric Gudde, die na zijn overstap opnieuw in de dagelijkse leiding komt. "Ja, dat is met ons besproken. Ik heb veel vertrouwen in Eric Gudde en kan goed met hem overweg. Hij was eind mei ook op mijn afscheidsreceptie bij Heracles."