'Spurs-delegatie in Nederland voor Sánchez'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Davinson Sánchez inderdaad vertrekt bij Ajax. Een delegatie van Tottenham Hotspur is in Nederland om de transfer snel af te ronden, zo meldt het Algemeen Dagblad.



In het weekend besloot Ajax een bod van veertig miljoen euro af te wijzen. Dat leverde bij menigeen al gefronste wenkbrauwen op, maar de verwachting is dat de Colombiaanse verdediger alsnog zijn permissie krijgt als er een verhoogde aanbieding op tafel komt. De delegatie van de 'Spurs' is daarom ook in Nederland.



Sánchez loopt pas een jaar rond bij Ajax, maar wil nu graag de volgende stap in zijn ontwikkeling maken. Dat bleek in het weekend ook al door zijn afwezigheid in het verloren uitduel bij Heracles Almelo (2-1). Trainer Marcel Keizer kwam tot de conclusie dat hij mentaal onvoldoende bezig was met Ajax.