Ziggo komt Ajax-supporters tegemoet

Goed nieuws voor de supporters van Ajax. Ziggo heeft besloten om de play-offwedstrijd van Ajax tegen Rosenborg BK live uit te zenden.



Ziggo heeft een nauwe relatie met Ajax en heeft besloten om de supporters tegemoet te komen. Niet alleen de eigen klanten zullen het heenduel kunnen bekijken, want ook de niet-klanten kunnen live bekijken hoe de manschappen van trainer Marcel Keizer presteren in de Johan Cruijff ArenA.



Ziggo Sport Select, een betaalzender die ook abonnees van onder meer KPN hebben, zal ‘in freeview’ te volgen zijn. Overigens geldt dat niet alleen voor de heenwedstrijd. Voor de return op donderdag 24 augustus in Noorwegen geldt namelijk hetzelfde, zo meldt het Algemeen Dagblad.



De winnaar van dit tweeluik gaat de groepsfase in.