Twente-aankoop oogst lof: "Een type Theo Janssen"

Het is FC Twente gelukt om Michael Liendl naar de Grolsch Veste te halen. Het gerenommeerde Kicker plaatste hem afgelopen seizoen al tot de top van de Tweede Bundesliga en dat is terecht, zo meent Bernhard Schuiteman.



"Hij is een ervaren jongen", vertelt de in Oostenrijk woonachtige scout tegenover TC/Tubantia. "Een prima linkspoot, die goede vrije trappen en corners heeft. Zeg maar een type Theo Janssen. Met zijn rust aan de bal, kan hij zeker behulpzaam zijn voor de jongere spelers."



Technisch directeur Jan van Halst stelt dat de aanvallende middenvelder er fysiek goed op staat. "Hij heeft in de voorbije weken met een club getraind en uit de testen gisteren bleek ook dat hij in een goede conditie verkeert. Alleen mist hij natuurlijk wel wedstrijdritme."