"Dirk was daar vorig seizoen erg belangrijk in"

Nicolai Jörgensen is content met de 2-1 overwinning van Feyenoord op FC Twente. Overtuigend speelde de landskampioen niet, maar volgens de Deense spits is een belangrijke hobbel overwonnen.



"Ik heb ervan genoten", vertelt de goaltjesdief in Trouw. "Natuurlijk wisten we dat niet alles vlekkeloos zou verlopen, maar dat is logisch in deze fase van het seizoen. We hebben tijd nodig. Simpel. Waar ik wel vertrouwen uit haal, is dat we op sommige momenten - als we even versnellen - direct ook toeslaan."



Jörgensen tekende zondag voor het openingsdoelpunt. "Eigenlijk zat daar alles in", blikt de Deense spits terug. "Twee, drie snelle passes, het spel van rechts naar links verleggen, een handige één-tegen-één-actie en een doelpunt. Daarin zie je dat we voldoende kwaliteit hebben."



Volgens de aanvaller is het wel belangrijk om het zelfvertrouwen weer helemaal terug te halen. "Dirk (Kuyt, red.) was daar vorig seizoen erg belangrijk in. Maar je kunt niet terugkrijgen wat weg is. We zullen dat heilige geloof met z'n allen op moeten brengen."