ODavy Pröpper maakte een week geleden de overstap naar het Engelse Brighton & Hove Albion. PSV heeft zijn vertrek vooralsnog niet opgevangen met een nieuw gezicht, maar journalist Frans van den Nieuwenhof van Voetbal International denkt dat de schade gering is.



"Of PSV hem gaat missen? Ze hebben meer van die types, vind ik", stelt Van den Nieuwenhof als analist van PSV TV. "Het is niet zo dat hij iets bracht wat anderen niet hebben. Hij heeft bovendien geen geweldig seizoen achter de rug. Daarnaast heeft PSV de hoofdprijs voor hem ontvangen. Ik begreep dat er amper onderhandeld is."



Van den Nieuwenhof vervolgt: Er is een bedrag genoemd van vijftien miljoen euro. Brighton is gepromoveerd, dus die krijgen aan tv-gelden ieder jaar al tweehonderd miljoen. Die vijftien miljoen kon er dus wel vanaf." In zijn ogen is het 'een fantastische deal', zeker omdat er ook een lucratieve clausule is opgenomen. "Dat is echt heel fors."