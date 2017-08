"Het zit in zijn DNA, Nederlanders willen dat nu eenmaal"

Crystal Palace-manager Frank de Boer verloor zijn debuut in de Premier League door toedoen van Huddersfield Town met 0-3. De oefenmeester ligt direct onder een vergrootglas, maar spits Christian Benteke steunt de gekozen stijl.



"Het is een nieuw systeem voor ons, maar het mag geen excuus zijn", vertelt Benteke in de Britse media over het 3-5-2 systeem. "We hebben al een aantal wedstrijden in het systeem gespeeld. We moeten er zo snel mogelijk aan wennen, want de competitie is al begonnen. Volgende week spelen we opnieuw een lastig duel, uit bij Liverpool."



Volgens Benteke is de gekozen opzet een logische. "Het zit in zijn DNA, Nederlanders willen het spel nu eenmaal van achteruit opbouwen We weten wat we moeten doen en we moeten doen wat de manager graag wil. (...) We hebben in de voorbereiding al geoefend met het nieuwe systeem; het is niet zo dat de manager er vandaag mee op de proppen is gekomen."