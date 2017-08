Spanning in Oranje-kamp: Sneijder niet wedstrijdfit

Wesley Sneijder ontbreekt woensdagavond in de selectie van OGC Nice voor de play-offwedstrijd tegen Napoli in de Champions League. De routinier is nog niet wedstrijdfit.



Sneijder liet tijdens de voorbereiding zijn contract met Galatasaray verscheuren en liep daarbij een conditionele achterstand op. De Zuid-Franse club acht de oud-Ajacied zodoende niet fit genoeg om zijn debuut te maken. Ook de Italiaanse spits Mario Balotelli is niet inzetbaar voor trainer Lucien Favre.



De Oranje-international wacht zodoende een race tegen de klok. Sneijder moet snel fit worden om in aanmerking te komen voor een plek in het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelt op 31 augustus de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk.



Sneijder tekende voor twee jaar bij OGC Nice.