Keizer deelt compliment uit: "Hij is goed op weg"

Mitchell Dijks was al op weg naar de uitgang van de Johan Cruijff ArenA, maar op bezoek bij Heracles Almelo (2-1) stond hij opeens weer in de basis. De linksback mocht starten door de absentie van Davinson Sánchez.



"Ik denk dat Mitchell het naar behoren gedaan heeft", reageert Marcel Keizer tegenover Ajax TV. "Hij had zelfs nog een goal kunnen maken. Je ziet hoe opkomend hij is als back, een prima eigenschap. Maar goed, je verdedigende werk moet je ook doen, dat heeft hij ook gedaan. Hij kan nog een paar stappen maken, maar hij is goed op weg,"



Bij een 1-1 stand besloot de Ajax-trainer om Dijks te wisselen. "We wisten dat er een wissel aan zat te komen, omdat de vermoeidheid gaat meespelen vanwege zijn voorbereiding. De stand was zo dat wij aanvallend moesten wisselen."