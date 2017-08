PEC Zwolle won afgelopen weekend met 4-2 van Roda JC, maar de bezoekers waren na afloop vooral boos over het nieuwe kunstgrasveld van de Zwollenaren. Christian Kum noemde het zelfs een hockeyveld.



"Dat moeten we dan maar als compliment zien", reageert voorzitter Adriaan Visser in gesprek met Voetbal International. "Hockey is een mooie sport waar Nederland in excelleert. Zonder gekheid, de kritiek is niet terecht. Deze zomer is er een nieuwe kunstgrasmat aangelegd. Het is de allernieuwste en de allerbeste. Het is in ieder geval een betere mat dan bij Roda JC."



"Alles is gekeurd, volgens een formeel protocol", aldus Visser. "Het veld voldoet aan alle regels. Natuurlijk is natuurgras minstens zo mooi, maar wij hebben hier voor gekozen. Als deze mat 'op' is, in 2021 of 2022, zijn we voornemens over te gaan op een hybride mat. Tot die tijd doen we het met dit veld, waar we zelf erg gelukkig mee zijn."