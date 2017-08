Update: 'Er wordt gesproken, een akkoord is nabij'

Tottenham Hotspur heeft al een bod uitgebracht op Davinson Sánchez van 40 miljoen euro, maar De Telegraaf weet op maandagmorgen te vertellen dat ook Chelsea zich inmiddels gemeld heeft voor de Colombiaan. Daarnaast zou ook Real Madrid een aanbieding voorbereiden. De verdediger zelf heeft echter een duidelijke voorkeur.



Sánchez heeft al met de Argentijnse oefenmeester van de Spurs, Mauricio Pochettino, om de tafel gezeten en dit gesprekje heeft klaarblijkelijk een onuitwisbare indruk achtergelaten op de stopper. "De Ajax-directie heeft nog wel de hoop dat de transfersom verder zal stijgen, omdat inmiddels ook Chelsea heeft aangeklopt en Real Madrid een bod voorbereidt. Na een gesprek met Spurs-trainer Mauricio Pochettino heeft die club echter vooralsnog de voorkeur van de verdediger."



De Premier League-topclub komt op maandag naar Nederland voor een nieuw onderhoud met Ajax en Sánchez en zijn vertegenwoordigers. Eerder wezen de Amsterdammers dus een aanbieding van 40 miljoen euro af, maar desondanks is het de verwachting dat de Colombiaan zal vertrekken. Zelf wil hij immers heel erg graag naar Engeland en het bedrag is dusdanig dat dat schip niet afgehouden kan worden.



Update, 18.28 uur:



Volgens het Colombiaanse medium Deportes RCN zijn de onderhandelingen tussen Tottenham Hotspur en Ajax in een vergevorderd stadium. "De gesprekken zijn gaande, een akkoord is nabij", laat een bron weten. "Davinson heeft Ajax laten weten dat hij naar Engeland wil verkassen." Het medium verwacht dat de deal binnen een paar dagen rond is.