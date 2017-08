Ook Southampton valt voor Chinese miljoenen

Ook Southampton is voor een groot deel overgenomen door een Chinese eigenaar. De club uit de Premier League komt in handen van zakenman Jisheng Gao, die naar verluidt tachtig procent van de aandelen gaat bezitten. De Engelse club, waar Virgil van Dijk en Jordy Clasie onder contract staan, bevestig dat maandagmiddag.



Southampton is de vierde Engelse club die eigendom wordt van een investeerder uit China. Dat geldt ook voor West Bromwich Albion, eveneens actief op het hoogste niveau, Aston Villa en Wolverhampton Wanderers (allebei spelend in de Championship).



Gao zou 213 miljoen euro hebben neergeteld voor zijn aandelenpakket.





New #SaintsFC partner Mr Jisheng Gao has released the following statement to the club's fans: pic.twitter.com/HXwKh8HWKv — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 14, 2017