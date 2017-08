Jonge AZ-fan start kaartjesactie voor pechvogel Stengs

AZ-toptalent Calvin Stengs komt dit seizoen niet meer in actie. De jonge aanvaller raakte tijdens de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen, uit bij PSV (3-2 verlies), zwaar geblesseerd. De vijftienjarige Jens uit Zeist zag het zaterdagavond gebeuren. Om Stengs een hart onder de riem te steken, is hij nu een kaartjesactie begonnen.



"Het zag er zo pijnlijk uit", vertelt Jens aan NH Nieuws. "Stengs is één van mijn favorieten. Heel erg jammer dat uitgerekend hij geblesseerd raakt. Ik ben lid van de Facebook-pagina 'Je bent AZ'er als', ik dacht als we massaal een kaartje naar hem sturen, kunnen we hem een beetje opfleuren."



Zijn oproep op Facebook werd al honderden keren geliked. "Ik heb al een paar foto's gekregen van mensen die kaartjes hadden geschreven. Ik schat dat er al zo’n 50 of 60 kaartjes zijn verstuurd."