'Larsson mag ook Bundesliga-club aan lijstje toevoegen'

Sam Larsson weet over ruim drie weken of zijn toekomst als voetballer buiten Friesland ligt. Op dit moment is het stil rond de Zweed, maar we mogen wel een geïnteresseerde club toevoegen aan het lijstje.



Na Celta de Vigo (Spanje), Fiorentina (Italië) en FC Porto (Portugal) zou nu ook VfL Wolfsburg in de race zijn. Coach Andries Jonker wil zowel aan de linker- als rechterkant versterking voor de voorhoede. Daarbij is ook de naam van 'Samba Sam' gevallen.



Volgens Fussball Transfers is Larsson niet de favoriet om gehaald te worden. De Braziliaan Malcom Filipe Silva de Oliveira van Girondins de Bordeaux staat bovenaan het verlanglijstje. Pas daarna komt de buitenspeler van sc Heerenveen aan de beurt, zo is de verwachting.



Larsson traint vooralsnog niet met de Heerenveen-selectie mee. De aanvaller, die acht miljoen euro zou moeten kosten, speelde dus ook niet tegen FC Groningen (3-3).