Oproep uit Barça-selectie: "Gewoon vers bloed nodig"

FC Barcelona heeft zondagavond met 1-3 verloren van Real Madrid en dat hakt er flink in. Sergio Busquets liet zich na afloop zelfs verleiden tot een ongewoon verzoek aan de clubleiding: haal nieuwe spelers!



"Natuurlijk kunnen we beter, maar het team heeft behoefte aan versterkingen. Dat komt niet alleen door dit resultaat. We hebben gewoon vers bloed nodig", aldus de 29-jarige middenvelder, die dus wel verder kijkt. "We hadden veel balbezit en creëerden genoeg kansen, maar hadden moeite om Lionel Messi te bedienen."



Aanvoerder Andrés Iniesta (33) is minder stellig, al lijkt ook hij de noodzaak in te zien na het vertrek van Neymar. "Ieder seizoen zijn er weer dingen die verbeterd moeten worden. De club doet zijn best op de transfermarkt om te kijken wie ons kan versterken."



Verdediger Nelson Semedo (Benfica) en aanvaller Gerard Deulofeu (Everton) zijn de enige nieuwkomers tot nu toe.