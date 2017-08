Feyenoord had achttien jaar nodig om eindelijk weer landskampioen te worden. De Kuip reageerde euforisch, maar Joop van Daele stelt dat de Rotterdammers juist nu niet achterover mogen leunen en ambities moeten blijven uitspreken.



Van Daele, die maandag zijn zeventigste verjaardag viert en in ooit wereldkampioen werd met Feyenoord, heeft een advies voor zijn grote liefde. "Er is nu flink geïnvesteerd. In Berghuis, in Haps, in Amrabat", zo opent de oud-voetballer zijn verhaal tegenover RTV Rijnmond.



"Maar als Feyenoord dat in de toekomst wil blijven doen, dan moet je de Champions League weer in gaan. Dan moet je opnieuw kampioen worden. Feyenoord moet dat altijd worden", aldus Van Daele.