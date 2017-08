'Ronaldo kan lange schorsing tegemoet zien'

Cristiano Ronaldo dreigt kort na zijn rentree opnieuw lange tijd buitenspel te staan. Zijn rode kaart tegen FC Barcelona (1-3 zege) in het heenduel om de Spaanse Supercup krijgt mogelijk een vervelend staartje.



Ronaldo viel zondagavond in en zorgde snel voor de 1-2 in Camp Nou. De Portugees vierde zijn doelpunt door het shirt uit te trekken met de gele kaart als resultaat. Kort daarna kreeg de sterspeler van Real Madrid opnieuw geel vanwege een vermeende schwalbe.



Normaal gesproken kost die rode kaart hem één duel, maar Ronaldo reageerde zich af door scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea te duwen. Spaanse media stellen dat deze overtreding op het wedstrijdformulier gezet is. Volgens de reglementen staan hier vier tot twaalf wedstrijden schorsing voor.



In Spanje gaat men uit van vier duels schorsing. Mocht dat kloppen, dan mist hij de return tegen Barça alsmede de competitiestart van Real Madrid.