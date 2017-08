Groningen-smaakmaker: "De vragen blijven komen"

Mimoun Mahi had zondag met twee benutte strafschoppen een belangrijke rol in het duel met sc Heerenveen (2-2). De aanvaller staat nu dus alweer op twee doelpunten, maar de vraag blijft of hij na 31 augustus ook nog voor FC Groningen speelt.



"De vragen blijven komen, maar ik speel nog steeds voor Groningen", reageert Mahi in het Dagblad van het Noorden. "Als er wat gebeurt, hoor ik het wel van mijn zaakwaarnemer. Als er geen mooie club komt, ben ik hier net zo gelukkig. Dat heb ik ook wel laten zien, lijkt me."



Mahi zegt met een 'enorm rotgevoel' de rust te zijn ingegaan, maar na rust kantelde de wedstrijd. "Ik wilde dolgraag iets teruggeven aan de fans. Onze supporters hebben veel gevoel bij deze derby. En geloof mij als ik zeg dat de spelers dat ook zo ervaren."