Spelersvrouw Spartaan: "Als je topscorer op de bank zit..."

Sparta Rotterdam is het seizoen begonnen met een 3-0 nederlaag bij VVV-Venlo. Een teleurstellend resultaat voor de Kasteelheren, maar in hoeverre treft trainer Alex Pastoor blaam? Wat de vriendin van Loris Brogno betreft behoorlijk. "Ik ben verdrietig voor Sparta, maar als je topscorer op de bank zit, is het geen verrassing", schrijft zij op Instagram...





