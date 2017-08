'Borussia Dortmund neemt beslissing over Dembélé'

Het begint er meer en meer op te lijken dat Ousmane Dembélé binnenkort de overstap maakt naar FC Barcelona. Borussia Dortmund heeft volgens de krant El Mundo Deportivo topoverleg gevoerd achter de schermen, onder meer met trainer Peter Bosz. De uitkomst? Dembélé mag voor het juiste bedrag vertrekken.



Daar zal de jonge Fransman blij mee zijn, want in de afgelopen week kwam hij al eens niet opdagen op de training van zijn werkgever. Dembélé heeft een beslissing genomen: hij wil weg uit het Signal Iduna Park en vindt dat Borussia door gemaakte afspraken mee moet werken. De Duitsers claimen echter weer dat er niets waar is van de beschuldigingen van de kersverse Franse international.



Nu mag Dembélé dus wel vertrekken, maar alleen als Barcelona op de proppen komt met een bod van 100 miljoen euro vast plus een groot aantal variabelen, naar verluidt ter waarde van 20 tot 40 miljoen euro extra. Pas als de Catalanen dit doen, mogen ze de Fransman presenteren als opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken superster Neymar.