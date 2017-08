Telegraaf: Ajax kan 150 (!) miljoen euro verdienen

Het is inmiddels wel bekend dat centrumverdediger Davinson Sänchez hoogstwaarschijnlijk voor een transfer van 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur zal kiezen. Er zijn echter meer Ajacieden die het goed doen bij de diverse ploegen uit de Europese top en klaarblijkelijk krijgt directeur spelerszaken Marc Overmars steeds meer concrete aanbiedingen binnen ...



De Telegraaf schrijft op maandagmorgen: "Naast het bod van 40 miljoen euro van Tottenham Hotspur op Davinson Sanchez liggen er in de ArenA (direct of indirect) biedingen voor André Onana, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Kasper Dolberg, waarvoor Ajax samen ruim 150 miljoen zou kunnen ontvangen. Er klinkt (zolang het verantwoord is) steevast: niet te koop!"



De krant gaat verder: "Want hoewel de buitenwacht door het naderende vertrek van Sanchez anders denkt, is geld op dit moment bij Ajax ondergeschikt aan het handhaven of zelfs verhogen van de kwaliteit. Duidelijk is wel dat door de misperen tegen OGC Nice en Heracles de druk er in de aanloop naar de Europa League-play-off met Rosenborg BK in Amsterdam al vol op staat. De directie (met aankopen) en trainers en spelers (door resultaten) moeten die snelkookpan vliegensvlug van het vuur proberen te halen."