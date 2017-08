SN-elftal van de week: Heracles stunt, Lozano valt op

SoccerNews.nl stelt ook dit seizoen na iedere speelronde weer een Elftal van de Week op te stellen. Tijdens de doelpuntrijke eerste speelronde stelden verschillende spelers zich kandidaat met een uitstekend optreden.



Doel:



Bram Castro

Heracles Almelo schreef geschiedenis door Ajax te verslaan. Trainer John Stegeman vroeg na afloop om een standbeeld voor Castro, die meerdere knappe reddingen in huis had.



Verdediging:



Denzel Dumfries

In de uitwedstrijd tegen FC Groningen bleek sc Heerenveen verdedigend nog altijd kwetsbaar, maar dat is slechts een deel van het verhaal. Dumfries bekroonde zijn debuut voor de Friezen met twee assists.







Jan-Arie van der Heijden

Van der Heijden is begonnen aan zijn derde seizoen bij Feyenoord en steeds vaker worden hem complimenten toegestopt. In het thuisduel met FC Twente was de verdediger uitblinker aan Rotterdamse zijde.



Alexander Büttner

NAC Breda is terug in de Eredivisie, maar in het uitduel bij Vitesse werd de ploeg direct met de neus op de feiten gedrukt. Büttner had met zijn drang langs de zijlijn een belangrijk aandeel in de 4-1 zege.



Middenveld:



Morten Thorsby

Scoren is geen kwaliteit die je Thorsby moet toedichten. De Noorse middenvelder van sc Heerenveen is meer een man van veroveren en inleveren, maar uit bij FC Groningen maakte hij prompt twee doelpunten.







Simon Gustafson

Landskampioen Feyenoord zag hem afgelopen seizoen niet staan, maar Gustafson doet er alles aan om via Roda JC Kerkrade toch zijn klasse te bewijzen. De Zweed scoorde twee keer in het verloren uitduel bij PEC Zwolle.



Ryan Thomas

Na de Confederations Cup hield PEC Zwolle de adem in. Een vertrek van Thomas leek aanstaande. Leek, want de Nieuw-Zeelander bleef de club trouw en bekroonde zijn status met een sterk optreden tegen Roda.



Aanval:



Milot Rashica

Rashica is een van de meest creatieve spelers op de Nederlandse velden. Het rendement blijft nog te vaak achterwege, maar thuis tegen NAC Breda wist de Kosovaar die twee elementen te bundelen.



Brandley Kuwas

Heracles Almelo beleefde een grillige voorbereiding. Kuwas was ook nog niet in topvorm, maar met een assist op Paul Gladon en een heerlijke uithaal was de aanvaller beslissend tegen Ajax.







Hirving Lozano

PSV zit in een lastige fase, maar tegen AZ stond Lozano op als dé man om de ploeg uit het moeras te trekken. De Mexicaan draaide de Alkmaarders dol. Wel een kritiekpunt: één goal is te weinig...



Cyriel Dessers

Debuteren in de Eredivisie en dan direct twee goals produceren: Dessers beleefde een heerlijke avond tegen ADO Den Haag. Dat de Belgische spits van FC Utrecht buitenspel stond bij de 0-1 vergeten we voor het gemak.