Neymar eist hoofdrol op bij debuut in PSG-shirt

Met een prijskaartje van 222 miljoen euro staat Neymar extra in de schijnwerpers. Op bezoek bij Guingamp (0-3) ging alle aandacht naar hem uit en de Braziliaanse aanwinst van Paris Saint-Germain faalde niet.



Neymar kreeg eerder geen toestemming om te debuteren en dus gebeurde het grote moment in Guingamp. Voor rust wist de thuisclub hem redelijk in bedwang te houden, al ging er ook toen al dreiging uit van de oud-speler van FC Barcelona. Na rust leverde dat ook resultaat op.



De Braziliaan was betrokken bij een hoop momenten en ruim vijf minuten voor rust wed dat Jordan Ikoko te veel. Hij deponeerde de bal ongelukkig in eigen doel. Edinson Cavani tekende krrt daarna op aangeven van Neymar voor de 0-2 alvorens de hoofdrolspeler zelf de 0-3 maakte.



Net als Saint-Etienne, Olympique Marseille, AS Monaco en Olympique Lyon is PSG nog zonder puntenverlies na twee duels.



Scoreverloop:

0-1 (52') Jordan Ikoko (eigen doelpunt)

0-2 (62') Edinson Cavani

0-3 (82') Neymar