De Vrij boekt met Lazio bizarre zege op Juventus

SS Lazio heeft zondagavond de Italiaanse Supercoppa gewonnen. In eigen huis wonnen de Romeinen met 3-2 van landskampioen Juventus en wel dankzij een bizarre slofase.



Ciro Immobile zorgde met twee doelpunten, waaronder een strafschop, de beslissing te verzorgen. De hoofdrol kwam hem echter niet toe. Met eveneens twee doelpunten leek Paolo Dybala namelijk een verlenging af te dwingen, maar in extremis wist Alessandro Murgia de Romeinen de winst te bezorgen.



Stefan de Vrij stond negentig minuten op het veld bij SS Lazio. Zijn landgenoot Wesley Hoedt bleef op de bank.



Scoreverloop:

1-0 (32') Ciro Immobile

2-0 (54') Ciro Immobile

2-1 (85') Paulo Dybala

2-2 (90') Paulo Dybala

3-2 (90') Alessandro Murgia





Lazio win the Italian Super Cup for the 4th time - 1998, 2000, 2009. Juve and Milan hold record with 7 wins.