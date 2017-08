Mourinho legt uit: "Hij heeft iets meer tijd nodig"

Manchester United is uitstekend begonnen aan het seizoen door West Ham United te verslaan op Old Trafford. José Mourinho zag zijn ploeg direct een sterke indruk maken: 4-0.



"Het was een goed optreden vandaag, we speelden erg zelfverzekerd", vertelt de United-manager aan de BBC. "In de tweede helft speelden we echt om meer doelpunten te maken. Al met al was het een positief optreden."



Mourinho haalde in Nemanja Matic en Romelu Lukaku ervaring in huis. "De Premier League heeft me geleerd dat je direct moet presteren. Beide spelers hebben al zo veel ervaring in deze competitie, waardoor het voor hen gemakkelijker is dan voor bijvoorbeeld Victor Lindelöf. Hij heeft iets meer tijd nodig."



De Portugees zag Lukaku direct al belangrijk zijn. "Romelu zorgt ervoor dat we gevaarlijk kunnen zijn in de lucht en dat we directer kunnen spelen. Hij kan de bal vasthouden, waardoor we ons onder druk uit kunnen spelen. Ik herhaal, we zijn er nog lang niet, maar het was een mooie start."